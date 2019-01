Metzger wird Millionär - der märchenhafte Aufstieg von Salt Bae, der Franck Ribéry ein Blattgold-Steak servierte.

Alle sind da. Das Nusr-Et im Istanbuler Nobelviertel Etiler ist ausgebucht. Wenn man Glück hat, bekommt man noch einen Platz in der hintersten Ecke zu einer unpopulären Zeit. Da sitzt man dann eingequetscht zwischen chinesischen Touristen, reichen Syrern und einem fleischverliebten Paar aus Holland unter einem Heizpilz, der seinen Job so ernst nimmt, dass man damit wohl auch die Gäste garen könnte.

Es wummern House-Beats, und in der Hektik vergisst der Kellner die Cola des Holländers. Wäre dies nicht das Lokal von Nusret Gökçe alias Salt Bae, es gäbe keinen Grund, hier zu reservieren.

Und schon hat der Kellner die nächste Enttäuschung für seine Kunden parat. "Dubai", sagt er nur. Salt Bae weile in Dubai. Weile dort, wo er auf seinem unglaublichen Weg zum Weltruhm jüngst ein weiteres Stückchen zurücklegte. In seinem Lokal in Dubai servierte Bae Franck Ribéry, dem französischen Fußballer in Diensten von Bayern München, ein mit Blattgold ummanteltes Tomahawk-Steak. Das Video, das den Wirt und Fußballer dabei zeigt, versetzte deutsche und französische Medien tagelang in Aufruhr.

Einzigartig an Salt Bae ist vor allem seine extravagante Serviertechnik, die er auch Ribéry demonstrierte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...