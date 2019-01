reconcept bietet seit dem Jahr 1998 Investitionsmöglichkeiten in erneuerbare Energieprojekte. Die Ergebnisse des aktuellen Performanceberichts hat FondsDISCOUNT.de ausgewertet.reconcept entwickelt und managt Kapitalanlagen, die in regenerative Energien investieren, also in Windenergie-, Photovoltaik- sowie Wasserkraftanlagen. Die reconcept Gruppe kann sich dabei auf eine langjährige Erfahrung im Bereich der Erneuerbaren Energien stützen. Seit Firmengründung im Jahr 1998 hat reconcept 40 Investments in Erneuerbare Energien in den Markt gebracht. Bis 2008 war die reconcept GmbH zunächst als Tochter der Husumer WKN Windkraft Nord GmbH (heute WKN AG) vor allem für die Konzeption und den Vertrieb der Sachwertinvestments verantwortlich, seit 2009 agiert reconcept eigenständig als bankenunabhängiger Asset Manager am Standort Hamburg. Neben der Auflage neuer Geldanlageangebote und deren Vertrieb übernimmt reconcept seither auch die kontinuierliche Steuerung des technischen wie kaufmännischen Objekt- und Portfolio-Managements - von der Investmentstrategie und der Strukturierung neuer Geldanlagen über die Projektentwicklung und den Ankauf neuer Energieanlagen, dem laufenden Controlling der Assets bis hin zum Exit - dem Verkauf der Anlagen. Mit einem Investitionsvolumen von 485,1 Millionen Euro wurden seit Firmengründung bis Ende 2017 rund 230 Erneuerbare-Energien-Projekte finanziert - vor allem Windkraftanlagen in Deutschland und Finnland sowie Solarparks in Deutschland und Spanien. Private Anleger beteiligten sich hieran mit insgesamt 174,2 Millionen Euro Eigenkapital.

Den vollständigen Artikel lesen ...