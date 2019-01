Zürich - Der Swisscanto (CH) Real Estate Fund Swiss Commercial baut sein Portfolio mit drei Objekten an zentralen Lagen in der Schweiz weiter aus.

Der Immobilienfonds Swisscanto (CH) Real Estate Fund Swiss Commercial hat ein Immobilienpaket mit drei kommerziell genutzten Bestandsliegenschaften in Lugano, Glattbrugg und Vevey übernommen. Die Handänderung erfolgt rückwirkend per 1. Januar 2019. Der Marktwert des Zukaufs beträgt rund 45 Mio Franken; die Bruttorendite beläuft sich auf 4.9%. Die Liegenschaften wiesen gute Visibilitäten auf und befänden sich an hervorragenden Mikrolagen ...

