Der zunehmende Optimismus hinsichtlich einer baldigen Lösung des US-chinesischen Handelsstreits hat die wichtigsten europäischen Aktienmärkte zur Wochenmitte beflügelt. Der EuroStoxx 50 schloss mit einem Plus von 0,50 Prozent bei 3070,24 Punkten. Seit dem Zwischentief kurz vor dem Jahreswechsel bei 2908 Punkten hat er nun schon wieder gut 5,5 Prozent an Wert gewonnen. Der französische Cac-40 stieg am Mittwoch um 0,84 Prozent auf 4813,58 Punkte und der Londoner FTSE 100 gewann 0,66 Prozent auf 6906,63 Zähler.

Auslöser für den Kursanstieg war die Nachricht, dass die ursprünglich nur bis Dienstag terminierten Handelsgespräche zwischen den USA und China überraschend an diesem Mittwoch fortgeführt wurden. Am Markt wurde dies als Signal für tiefergehende Verhandlungen und ein Näherrücken beider Seiten gewertet. Zuvor hatte bereits US-Präsident Donald Trump verkündet, die Verhandlungen liefen "sehr gut". Wie das "Wall Street Journal" ohne konkrete Quellenangabe berichtete, wurden Fortschritte erzielt, ein Durchbruch sei aber noch nicht gelungen./edh/he

