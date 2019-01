In Kooperation mit http://www.businessinsider.de , einem Medium des Springer Verlags. Siehe auch http://www.finanzen.at . 9.01. 16:34: Wie Ulm dafür sorgt, dass Spekulanten bei Grundstücken und Bauflächen seit mehr als 100 Jahren keine Chance habenWer die niedrigen Zinsen für den Bau eines Eigenheims nutzen möchte, muss sich auf hohe Kosten und lange Wartezeiten einstellen. Die Auftragsbücher der Baufirmen sind voll und Ha ...>> Artikel lesen 9.01. 13:23: Der Bauboom treibt die Preise auf dem Immobilienmarkt nach oben - und der Staat feuert den Trend anDer Immobilienboom hält weiter an, in der Bundesrepublik wird kräftig gebaut. Doch staatliche Fördermittel treiben die Preise weiter nach oben anstatt die Wohnungsnot wirksam zu ...

