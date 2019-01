Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Valneva -0,15% auf 3,415, davor 3 Tage im Plus (8,57% Zuwachs von 3,15 auf 3,42), RHI Magnesita -4% auf 44,66, davor 3 Tage im Plus (7,69% Zuwachs von 43,2 auf 46,52), Telekom Austria -0,74% auf 6,7, davor 3 Tage im Plus (2,43% Zuwachs von 6,59 auf 6,75), S Immo -0,92% auf 15,14, davor 3 Tage im Plus (6,41% Zuwachs von 14,36 auf 15,28). Folgende Titel haben den Moving Average 100 gekreuzt:Zumtobel 8,07 (MA100: 7,8, xU, davor 21 Tage unter dem MA100). Folgende Titel hatten ihr bestes Ergebnis ytd beim Geld-Umsatz: Andritz (bester), CA Immo (bester), EVN (bester), Flughafen Wien (bester), Lenzing (bester), OMV (bester), Österreichische Post (bester), Polytec (bester), Rosenbauer (bester), Sanochemia (bester), SBO (bester), S Immo (bester), Strabag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...