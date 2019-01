Mainz (ots) - Woche 03/19



So., 13.1.



Bitte neuen Ausdruck beachten:



18.00 ZDF.reportage (HD/UT) Winter extrem Eingeschneit und abgeschnitten Deutschland 2019



("ZDF.reportage: Abenteuer Donaukreuzfahrt - Von Passau bis zum Eisernen Tor" verschiebt sich auf So., 20.1.2019, 18.00 Uhr.)



-----------------------------------



Bitte neuen Ausdruck beachten:



5.00- ZDF.reportage (HD/UT) 5.30 Winter extrem Eingeschneit und abgeschnitten (von 18.00 Uhr) Deutschland 2019



("ZDF.reportage: Abenteuer Donaukreuzfahrt - Von Passau bis zum Eisernen Tor" verschiebt sich auf So., 20.1.2019, 5.00 Uhr.)



Woche 04/19



So., 20.1.



Bitte Änderung beachten:



18.00 ZDF.reportage Abenteuer Donaukreuzfahrt Von Passau bis zum Eisernen Tor (Text und weitere Angaben s. 13.1.2019)



(Änderung bitte auch für die Wiederholung um 5.00 Uhr beachten. "ZDF reportage: Abenteuer Donaukreuzfahrt - Vom Schwarzen Meer nach Budapest" verschiebt sich auf So., 27.1.2019, 18.00 Uhr sowie die Wiederholung auf 5.00 Uhr)



Woche 05/19



So., 27.1.



18.00 ZDF.reportage Abenteuer Donaukreuzfahrt Bitte Änderung beachten: Vom Schwarzen Meer nach Budapest (Text und weitere Angaben s. 20.1.2019)



(Änderung bitte auch für die Wiederholung um 5.00 Uhr beachten. "ZDF reportage: Wahnsinn oder Wellness?" entfällt.)



Woche 06/19



Mo., 4.2.



20.15 Der Fernsehfilm der Woche Die Toten vom Bodensee - Der Stumpengang Bitte korrekte Schreibweise bei Rollen/Darsteller beachten: Kim Oberländer Inez Bjork David



Bitte streichen: Bjorg Davis



