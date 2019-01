Zürich (ots) - Der CEO der Krankenversicherung Sanitas, Otto

Bitterli, hat sich entschieden, das Unternehmen zu verlassen und sich

beruflich nochmals neu zu orientieren. Der Stiftungsrat und der

Verwaltungsrat bedauern diesen Entscheid ausserordentlich,

respektieren jedoch das bereits vor zwei Jahren anvisierte

persönliche Ziel einer «Neuausrichtung» von Otto Bitterli. Das

Unternehmen wird ab 1. Februar 2019 von Dr. Andreas Schönenberger als

Delegierter des Verwaltungsrats ad interim geführt.



Nach über 17 Jahren im Dienste von Sanitas will Otto Bitterli mit

56 Jahren nochmals neue und unabhängige Herausforderungen im

Gesundheits-, Versicherungswesen und in der Wirtschaft angehen. «Man

kann als CEO nicht von Transformation sprechen und immer auf

demselben Stuhl sitzenbleiben», kommentiert Bitterli seinen Schritt.



Der Stiftungsrat und der Verwaltungsrat von Sanitas bedauern und

respektieren gleichzeitig den Entscheid von Otto Bitterli. Sie danken

ihm für die lange und ausgesprochen erfolgreiche Tätigkeit in

unterschiedlichen Funktionen. Insbesondere heben sie die Bereitschaft

von Bitterli hervor, sich 2018 nochmals als CEO von Sanitas zur

Verfügung gestellt zu haben. «Es ist ihm als CEO in kurzer Zeit

gelungen, das Unternehmen zu stabilisieren, das politische Profil zu

schärfen und neue Perspektiven für die Zukunft von Sanitas zu

eröffnen», so Verwaltungsratspräsident Ueli Dietiker, «die Sanitas

blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2018 zurück.»



Dr. Andreas Schönenberger wurde vom Verwaltungsrat als Delegierter

des Verwaltungsrats gewählt und wird Sanitas ab 1. Februar 2019 ad

interim führen. Aufgrund der langjährigen Mitarbeit im Verwaltungsrat

von Sanitas und seiner Führungserfahrung ist sichergestellt, dass

sowohl strategisch wie operativ Kontinuität und Stabilität

gewährleistet sind.



