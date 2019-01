Die Airbus-Aktie hat sich wie viele andere Werte in der laufenden Woche gut entwickelt. Der Kurs konnte allein am Mittwoch um rund 3,5 % zulegen, eine gute Performance. Allerdings ist der Kurs seit September auch mächtig unter die Räder gekommen. In den letzten drei Monaten hat die Airbus-Aktie rund 12 % an Wert verloren. Umso interessanter ist es, was Goldman Sachs in einer aktuellen Studie zu den Perspektiven von Airbus sagt.

Goldman Sachs belässt die Airbus-Aktie auf "Buy"!

