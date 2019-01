Halle (ots) - Ein Problem aber besteht fort: Der Kinderzuschlag bleibt bürokratisch. Dass der Staat Zuschüsse für Schulbedarf zahlt, die jetzt auf 150 Euro erhöht werden, oder Geld für Schulessen, Nachhilfe oder Vereinssport gibt, weiß längst nicht jeder Betroffene. Die Große Koalition dreht an den Stellschrauben eines Systems, das längst nicht alle erreicht. Die Änderungen können Not ganz konkret lindern helfen, keine Frage. Aber sie sind keinesfalls dazu geeignet, Kinderarmut in einem reichen Land wie Deutschland insgesamt zu überwinden.



