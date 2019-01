Das Jahr 2018 war bei der Tesla-Aktie von extrem starken Kursbewegungen geprägt. Binnen weniger Handelstage gewann/verlor der Kurs teilweise mehr als 20 % an Wert. Trendtechnisch konnte sich die Tesla-Aktie aber noch immer nicht für eine Richtung entscheiden, so befinden wir uns noch immer in einer Seitwärtstrendphase.

Analyse des Charts unter Betrachtung der SMAs: Kurs könnte bald die 38-Tagelinie erreichen!

Die vor einer Woche gestartete Aufwärtsbewegung sorgte dafür, dass der Kurs ... (Maximilian Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...