Warren Buffett hat in Apple investiert. Schon vor einiger Zeit - dennoch hat sich die Aktie zuletzt zurückentwickelt, wie Beobachter anmerken. Nun dürfte sich der Börsenguru aus Omaha freuen. Es geht wieder in Richtung Norden. Wenn die charttechnische Erholung sich fortsetzt, sind relativ schnell auch wieder Kurse um die 150 Euro möglich. In den USA jedenfalls ging es am Mittwoch schon relativ deutlich nach oben. Die Aktie wurde mit einem Plus von 1,2 % taxiert. Damit gelang es, die Marke von ... (Frank Holbaum)

