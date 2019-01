(ausgefallenes Wort im ersten Satz ergänzt: und)

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Wall Street hat auch am Mittwoch von der Hoffnung auf einen Ausweg im Zollstreit zwischen den USA und China profitiert und weiter Boden gutgemacht. Die zuvor nur bis Dienstag anberaumten Handelsgespräche zwischen beiden Ländern wurden überraschend fortgeführt und an den Märkten als Signal für tiefergehende Gespräche und ein Näherkommen beider Seiten gewertet. Wie das "Wall Street Journal" ohne konkrete Quellenangabe berichtete, wurden Fortschritte erzielt, ein Durchbruch aber noch nicht. Die Bekanntgabe des Protokolls zur jüngsten US-Notenbanksitzung hatte keinen nachhaltigen Einfluss auf die Notierungen.

Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Gewinn von 0,39 Prozent bei 23 879,12 Punkten. Damit baute der US-Leitindex seine Erfolgssträhne seit Weihnachten weiter aus. Am 24. Dezember war der Dow auf den tiefsten Stand seit rund 15 Monaten gefallen und hat sich seitdem bereits um fast 10 Prozent erholt. Der marktbreite S&P 500 stieg am Mittwoch um 0,41 Prozent auf 2584,96 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 0,75 Prozent auf 6600,69 Punkte./edh/he

