Lebensmittelsicherheit ist einer der größten Motivatoren, um in der Golfregion in die Hightech-City zu investieren. Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) leiden selbst unter einem enormen Mangel an Lebensmittelsicherheit, da sie nach Verboten bei regionalen Importen infolge zu hoher Niveaus an Pestizidrückständen 80% ihrer Lebensmittel importieren. Pure Harvest UAE Foto...

Den vollständigen Artikel lesen ...