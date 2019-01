'Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung' zum Ernährungsreport:

Julia Klöckner vertraut auf die Einsicht des mündigen Bürgers, der sich von der Politik nicht vorschreiben lassen will, wie er sich zu ernähren hat und was auf den Tisch kommt. Dazu gehört aber auch sein Recht, sich am Ende doch wieder für Schnitzel, Curry oder Tiefkühlpizza zu entscheiden. So schnell wird sich daher an der tiefen Kluft zwischen Bewusstsein und Verhalten nichts ändern, solange diese Art der Ernährung schnell und billig ist und schmeckt. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Auch und gerade, wenn es ums Essen geht./yyzz/DP/mis

AXC0009 2019-01-10/05:35