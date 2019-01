"Neue Osnabrücker Zeitung" zum Ernährungsreport:

"Will Ministerin Klöckner tatsächlich einen Wandel in der Ernährung, muss sie aktiv vorgehen. Doch die Abstrafung der Grünen, deren Plädoyer für Fleischverzicht den Wählern einst nicht schmeckte, hat die CDU-Frau verschreckt. Aber es ist fraglich, ob Klöckners sanfte Tour in der knallharten Lebensmittelwirtschaft zieht. Ein Lichtblick immerhin: Fertiggerichte sollen ab 2019 weniger Zucker, Fette und Salz enthalten. Klöckner will Produzenten mithilfe von Zielvereinbarungen bekehren. Ein mühseliger Weg. Auch das offenbart der Report: Kitas und Schulen müssen mehr und mehr die Aufgabe des Elternhauses übernehmen und Grundzüge der Ernährung sowie Tischsitten lehren. Dazu sollen sie hochwertige Mahlzeiten auf den Teller bringen. Der Staat muss hier investieren, aber ordentlich."/yyzz/DP/he

