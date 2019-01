Hacker haben es in Deutschland auch deshalb leicht, weil das Internet noch immer weitgehend unkontrolliert ist. Dabei ist mehr Sicherheit für alle Beteiligten gar nicht so schwer - wie das Vorbild des Autoverkehrs zeigt.

Es ist nicht so, dass Arne Schönbohm die Lage in den vergangenen Jahren schöngeredet hätte. Als der Präsident des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) 2016 seine erste Jahresbilanz präsentierte, trug sie die Überschrift: "Die Bedrohungslage nimmt zu." Im Jahr darauf war sie "auf hohem Niveau angespannt". Und 2018 hatte sie sich "dramatisch zugespitzt".

Schönbohms Problem war, dass nur wenige Politiker und Manager seine Berichte überhaupt wahrnahmen - und sie entsprechend fast niemanden aufschreckten.

Das immerhin hat sich in den vergangenen Tagen geändert: Schönbohm und das BSI können sich nicht mehr über mangelnde Aufmerksamkeit beklagen. Rund 1000 Politiker, Prominente und Journalisten mussten erfahren, wie leicht selbst ein wohl gar nicht einmal besonders professioneller Hacker über Wochen persönliche Daten stehlen kann. Tagelang hagelte es für Schönbohm und seine Behörde daraufhin aus der Politik Kritik, die Attacke nicht rasch und umfassend genug aufgeklärt sowie die Betroffenen sofort informiert zu haben. Viel zu lange habe es gedauert, zu erkennen, wie groß der Angriff auf ihre Privatsphäre war.

Zwar gilt ein 20-Jähriger als Hauptverdächtiger und Einzeltäter, sodass sich Befürchtungen, hinter dem Datenklau steckten Hacker-Gruppen oder gar Geheimdienste, nicht bewahrheiteten. Doch die allgemeine Erleichterung kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass Deutschland auf den Cyberernstfall nicht wirklich vorbereitet ist.Die entscheidenden Fragen lauten deshalb: Wie kann es sein, dass offenbar ein Schüler und IT-Autodidakt, der noch bei seinen Eltern lebt, die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt wenigstens kurzzeitig erschüttern kann? Und wie lässt sich verhindern, dass dies in Zukunft selbst für echte Profis möglichst schwierig ist?

Die Problemanalyse muss mit dem mangelnden politischen Willen beginnen, schärfere Vorgaben zu machen. Die traditionell von der Union gestellten Innenminister auf Bundesebene vertreten eisern das Prinzip der Eigenverantwortung: Private Nutzer und Firmen schützen sich im Digitalen am besten selbst. Es reicht, wenn das BSI ein bisschen mehr Aufklärung betreibt.

Erst kürzlich stellte ein früherer Bundesinnenminister in vertraulicher Runde lapidar fest: "Solange Cyberangriffe keinen totalen Stromausfall oder andere Katastrophen auslösen, sind schärfere Sicherheitsvorschriften politisch nicht durchsetzbar."

Dabei hat das BSI, sonst eher vorsichtig mit politischen Vorschlägen, durchaus Ideen für eine stärkere Rolle des Staates im Netz - auch wenn Schönbohm sie noch hinter einer Analogie versteckt. "Als der motorisierte Verkehr zunahm, mussten neue Regelwerke und technische Einrichtungen geschaffen werden, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen", sagte er kürzlich. Auf den ersten Blick mag sich der Vergleich zwischen Straßen- und Datenverkehr nicht erschließen. Doch genauer betrachtet mutet er geradezu frappierend an.

Mehr Verkehr, weniger Schäden

Seit Beginn der Massenmotorisierung in den Fünfzigerjahren hat sich der Fahrzeugbestand in Deutschland mehr als vertausendfacht. Trotzdem sank die Zahl der Todesopfer durch Verkehrsunfälle von gut 12 600 im Jahr 1953 auf knapp 3200 in 2017.

Mehr Verkehr, weniger Schäden: Das gelang, weil der Gesetzgeber regelte, wann Autos und Fahrer für den Verkehr geeignet sind. Zulassungstests wurden genauso eingeführt wie Fahrschule und Führerscheinprüfung. Mit den Jahren gab es unter anderem schärfere Promillegrenzen und die Gurtplicht. Die Industrie führte etwa Airbags und ABS ein. Auch muss ein Auto alle zwei Jahre zum TÜV. Mit dem ADAC gibt es zudem eine Eingreiftruppe, die anrückt, wenn ein Auto liegen bleibt.

Die Entwicklung auf der Straße vollzieht sich auch im Internet - nur deutlich schneller: Ein Wachstum um gut 1600 Prozent, für das der Individualverkehr auf der Straße 60 Jahre brauchte, vollzog ...

