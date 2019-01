Die Peoples Bancorp of North Carolina Inc. (ISIN: US7105771072, NASDAQ: PEBK) schüttet eine Sonderdividende von 10 US-Cents je Aktie aus. Die Auszahlung erfolgt am 18. Februar 2019 (Record date: 4. Februar 2019). Das Unternehmen schüttet derzeit eine reguläre vierteljährliche Dividende von 13 US-Cents je Aktie aus. Auf das Jahr hochgerechnet sind dies 0,52 US-Dollar. Beim derzeitigen Börsenkurs von 26,47 US-Dollar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...