Der US-Gigant Amazon hatte Ende 2017 ein Abkommen mit der Schweizerischen Post geschlossen und damit den offiziellen Markteintritt in der Alpenrepublik in die Wege geleitet. Die Gretchenfrage: Wird Amazon auch in der Schweiz die Marktführerschaft im Online-Handel einnehmen?

Credit Suisse rechnet nicht mit marktbeherrschender Stellung

Geht es nach der Studie "Retail Outlook 2019" der Großbank Credit Suisse, dürfte der Tech-Konzern im schweizerischen Markt jedenfalls keine entsprechend ... (Marco Schnepf)

Den vollständigen Artikel lesen ...