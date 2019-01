Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.SKS: Shinko Electric Industries am 9.1. -5,09%, Volumen 121% normaler Tage , RHIM: RHI Magnesita am 9.1. -4,00%, Volumen 121% normaler Tage , MUF: Manchester United am 9.1. -3,04%, Volumen 0% normaler Tage , APA: Apache Corp. am 9.1. 5,11%, Volumen 142% normaler Tage , GRUA: Geely am 9.1. 5,98%, Volumen 50% normaler Tage , 21P: Aurora Cannabis am 9.1. 8,35%, Volumen 162% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. Aurora Cannabis 21P 5.450 8.35% Geely GRUA 1.240 5.98% Apache Corp. APA 30.860 5.11% ...

