Vor Beginn eines zweitägigen Besuchs in Athen hat Bundeskanzlerin Angela Merkel sich zu den Auswirkungen der rigiden Sparprogramme in Griechenland geäußert. "Mir ist bewusst, dass die letzten Jahre für viele Menschen in Griechenland sehr schwierig waren", sagte sie der konservativen Athener Tageszeitung "Kathimerini" (Donnerstag). Europa habe sich mit den drei Hilfsprogrammen für das pleitebedrohte Land solidarisch gezeigt.

Es sei zweifellos ein steiniger Weg in Richtung finanzieller und wirtschaftlicher Stabilität, sagte Merkel. "Aber mit dem Abschluss des dritten Programms im vergangenen Jahr ist Griechenland bereits weit vorangekommen. Das sollte Ansporn für die Zukunft sein." Auf die Partnerschaft und Freundschaft Deutschlands könne das Land dabei weiterhin bauen.

Merkel wird am Donnerstagnachmittag in Athen erwartet, wo sie mit dem griechischen Ministerpräsidenten Alexis Tsipras zusammentrifft. Am Freitag stehen unter anderem Termine mit dem griechischen Staatspräsidenten Prokopis Pavlopoulos, dem konservativen Oppositionspolitiker Kyriakos Mitsotakis sowie mit Wirtschaftsvertretern auf dem Programm./axa/DP/zb

