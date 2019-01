Der britische Versicherungsmakler AON plc (ISIN: GB00B5BT0K07, NYSE: AON) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 40 US-Cents je Aktie ausbezahlen, wie am Mittwoch berichtet wurde. Die Auszahlung erfolgt am 15. Februar 2019 (Record date: 1. Februar 2019). Auf das Jahr gerechnet werden 1,60 US-Dollar Dividende ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 145,13 US-Dollar entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 1,10 Prozent ...

