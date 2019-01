Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Südzucker nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Sell" mit einem Kursziel von zunächst 9 Euro belassen. Der operative Verlust (Ebit) des Zuckerproduzenten sei höher als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Analyst John Ennis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Diese negative Entwicklung dürfte sich im saisonal schwachen Schlussquartal noch verstärken. Daher will Ennis seine Schätzungen sowie das Kursziel für die Aktie überdenken./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.01.2019 / 07:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0007297004

AXC0076 2019-01-10/08:45