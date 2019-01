Wien (www.aktiencheck.de) - Die US-Börsen haben gestern von der Hoffnung auf einen Ausweg im Zollstreit zwischen den USA und China profitiert und legten den vierten Tag in Folge zu, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Die zuvor nur bis Dienstag anberaumten Handelsgespräche seien überraschend fortgeführt und an den Märkten als Signal für ein Näherkommen beider Seiten gewertet worden. ...

