Der dovish Ton des FOMC Sitzungsprotokolls belastete den Greenback bereits am Mittwoch und so konnte der EUR/USD zum neuen Jahreshoch von 1,1570 steigen. EUR/USD Gebote nach FOMC, EZB im Fokus Das Paar steigt heute die 2. Sitzung in Folge, unterstützt durch das gestrige dovish FOMC Sitzungsprotokoll und die allgemein positive Risikostimmung. Das FOMC ...

Den vollständigen Artikel lesen ...