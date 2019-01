Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Fed-Protokoll: Notenbanker erwarten "wenige" weitere Zinserhöhungen

Als die US-Währungshüter im Dezember für eine weitere Zinserhöhung stimmten, gingen sie davon aus, ihren jüngsten Zinserhöhungszyklus bald beenden zu können. Die Entscheidung, den Leitzins um 25 Basispunkte auf die aktuelle Spanne von 2,25 bis 2,50 Prozent anzuheben, war einstimmig gefallen. Es war die fünfte quartalsweise Erhöhung in Folge und die vierte im vergangenen Jahr. Doch das am Mittwoch veröffentlichte Sitzungsprotokoll zeigt, dass "Umfang und Zeitpunkt der weiteren geldpolitischen Straffung" angesichts der Volatilität an den Finanzmärkten und Anzeichen eines sich abschwächenden weltweiten Wachstums weniger klar sind als zuvor.

USA und China machen bei Handelsgesprächen Fortschritte - Kreise

Bei den Gesprächen zwischen den USA und China zur Beilegung ihres Handelsstreits sind Kreisen zufolge zwar Fortschritte auf dem Weg zu einem Abkommen erreicht worden, allerdings nicht bei den heikelsten Fragen. Mit der Sache vertraute Personen sagten, nach Ende der dreitägigen Gespräche gebe es Entwicklungen in Punkten wie zusätzlichen chinesischen Käufen von US-Waren und Dienstleistungen sowie der Öffnung der chinesischen Märkte für US-Kapital. Die Informanten wies aber darauf hin, dass beide Seiten keinen Durchbruch erzielt hätten und weitere Gespräche nötig seien, um den Konflikt zu lösen. Geteilte Ansichten bestünden nach wie vor bei den Fragen des Subventionensabbaus inländischer Unternehmen im Reich der Mitte und beim Schutz des geistigen Eigentums.

Fronten im US-Streit um Mauer und Haushalt verhärten sich weiter

Die Fronten im Streit um den US-Haushalt und die von Präsident Donald Trump geplante Grenzmauer haben sich weiter verhärtet. Trump brach am Mittwoch eine Sitzung mit Spitzenvertretern der oppositionellen Demokraten abrupt ab und verließ den Raum, weil diese ihm weiter die geforderte Milliardensumme für die Mauer verweigerten. Sein Treffen mit den Oppositionschefs in Repräsentantenhaus und Senat, Nancy Pelosi und Chuck Schumer, im Weißen Haus sei "totale Zeitverschwendung" gewesen, schrieb Trump in Twitter. Am Donnerstag will Trump an die mexikanische Grenze reisen, um erneut für seine Mauer zu werben.

Trump nominiert umstrittenen Wheeler zum Chef der Umweltbehörde

US-Präsident Donald Trump hat den Interimschef der Umweltbehörde EPA, den früheren Kohle-Lobbyisten Andrew Wheeler, als dauerhaften Behördenchef nominiert. Das Weiße Haus übermittelte die offizielle Nominierung am Mittwoch an den Senat, der die Personalentscheidung noch absegnen muss. In der Kongresskammer haben Trumps Republikaner die Mehrheit.

Zahlreiche Flugausfälle wegen Warnstreiks an Regionalflughäfen

Aufgrund eines ganztägigen Warnstreiks an den Passagierkontrollstellen kommt es an den drei Regionalflughäfen Köln Bonn, Stuttgart und Düsseldorf zu hunderten Flugausfällen. Der Flughafen Köln Bonn strich 131 Verbindungen, nachdem große Teile der Mitarbeiter der privaten Sicherheitsdienste die Arbeit niedergelegt haben, wie der Flughafenbetreiber mitteilte.

Chinas Präsident sieht "seltene historische Chance" für Einigung in Korea

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat bei seinem Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping in dieser Woche ein zweites Gipfeltreffen mit US-Präsident Donald Trump in Aussicht gestellt. Kim habe versprochen, sein Land werde sich darum bemühen, "Ergebnisse zu erzielen, die von der internationalen Gemeinschaft begrüßt werden", berichtete die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua. Xi sehe eine "seltene historische Chance" für eine Einigung auf der koreanischen Halbinsel.

Chinesische Verbraucherpreise steigen im Dezember leicht

Die Verbraucherpreise sind in China im Dezember um 0,3 Prozent gestiegen, nachdem sie im November noch genauso stark zurückgegangen waren. Für das Gesamtjahr nannte das chinesische Statistikamt eine Inflationsrate von 2,1 Prozent. 2017 hatte die Teuerung 1,6 Prozent erreicht. Die Dynamik der Erzeugerpreise nahm im Dezember deutlich ab. Der Erzeugerpreisindex zeigte im Dezember nur noch einen Anstieg um 0,9 Prozent, nachdem die Preise im November zum Vorjahreszeitraum noch um 2,7 Prozent zugenommen hatten.

Chef der rumänischen Sozialdemokraten klagt gegen EU-Kommission

Der Chef von Rumäniens regierenden Sozialdemokraten, Liviu Dragnea, wehrt sich mit einer Klage vor dem Gericht der Europäischen Union gegen Vorwürfe der EU-Kommission. Die Klage sei am 11. Dezember eingereicht worden, erklärte ein Gerichtssprecher. Der Politiker bestreitet Korruptions- und Betrugsvorwürfe aus Brüssel. Die mit Korruption befasste Staatsanwaltschaft in Rumänien wirft Dragnea, Rumäniens starkem Mann, Machtmissbrauch und Urkundenfälschung bei der Verwendung von EU-Mitteln vor.

Oppositionskandidat Tshisekedi gewinnt Präsidentschaftswahl im Kongo

Die Demokratische Republik Kongo steht vor dem ersten Machtwechsel seit 18 Jahren: Die nationale Wahlkommission Céni erklärte am frühen Donnerstagmorgen den oppositionellen Kandidaten Félix Tshisekedi zum vorläufigen Gewinner der Präsidentschaftswahl in dem zentralafrikanischen Land. Tshisekedi habe 38,57 Prozent der Stimmen erhalten, erklärte Kommissionschef Corneille Nangaa. Der vom langjährigen Amtsinhaber Joseph Kabila auserkorene Nachfolger Emmanuel Ramazani Shadary kam nur auf 23,8 Prozent.

+++ Konjunkturdaten

+ Norwegen

Verbraucherpreise Dez unverändert gg Vm, +3,5% gg Vj

Verbraucherpreise ex Energie, Steuern Dez +2,1% gg Vj, unverändert gg Vm

