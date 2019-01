BERLIN (Dow Jones)--Die Sozialdemokraten wollen die Grundsicherung für Kinder umbauen und bisherige Leistungen durch einen einzigen staatlichen Geldbetrag ersetzen. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung, die aus einem Beschlusspapier für die am Donnerstag beginnende Klausurtagung der SPD-Bundestagsfraktion zitiert. Damit verfolgt sie unter anderem das Ziel, Kinder aus dem Hartz-4-System herauszuholen.

"Mit Kinderarmut werden wir uns nicht abfinden", heißt es laut Süddeutsche Zeitung in dem Papier. Deshalb arbeite die SPD an "einer eigenständigen Absicherung für Kinder". Im Kern geht es beim Thema Kindergrundsicherung darum, bestehende Sozialleistungen und steuerliche Förderungen für Familien zu bündeln, so der Bericht. Nur noch eine einzige Transferleistung soll den Grundbedarf für Kinder abdecken. Debattiert werden Beträge von etwa 620 Euro, die bei höheren Einkommen abgeschmolzen werden.

Die SPD wolle noch in diesem Jahr ein Konzept vorgelegt.

