So wurde nun für die Vermarktung der Papiere für flexible Verpackungen in Frankreich, Spanien und Portugal mit dem Unternehmen Wilfried Heinzel, auch als Heinzelsales bekannt, ein erfahrener Partner gewonnen. Gemeinsam mit Heinzelsales möchte Koehler am zukünftigen Geschäftserfolg von einseitig gestrichenen Papieren mit Barriere-Funktionen und Siegelfähigkeit arbeiten.

Die Papiere für flexible Verpackungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...