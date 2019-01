Zürich (ots) - In der Schweizer Finanzbranche wurde im letzten

Jahr deutlich mehr leitenden Angestellte gekündigt als in anderen

Branchen. Das zeigt eine Analyse von 182 Firmen und 1450 Entlassungen

in der Schweiz. Im mehrjährigen Branchenvergleich stieg die Zahl der

Kündigungen von 22 Prozent 2017 auf 32 Prozent 2018. In der

Pharmabranche, welche durch die Projektnatur historisch einem grossen

Strukturdruck ausgesetzt ist, bleibt der Kündigungsrhythmus ebenfalls

hoch (2017 bei 24 und 2018 bei 27 Prozent). In der klassischen

Industrie wurde ein signifikanter Rückgang festgestellt, welcher

durch die konjunkturelle Erholung und die besseren

volkswirtschaftlichen Bedingungen begründet werden kann. Nach einem

Anteil von 29 Prozent 2017 machen die Kündigungen 2018 22 Prozent

aus. Sehr sicher waren Führungsjobs in IT, Logistik und Handel.



Nachdem in den letzten beiden Jahren die Über-fünfzig-Jährigen

verhältnismässig etwa gleich stark von Kündigungen betroffen waren

wie andere Altersgruppen, hat es 2018 einen leichten Anstieg gegeben.

So haben neu 33 Prozent der betrachteten Kündigungen Arbeitskräfte

über fünfzig betroffen. Bitter für diese: Sie müssen im Durchschnitt

mit 12 Prozent weniger Lohn rechnen, wenn sie eine neue Stelle

finden. Die durchschnittliche Suchdauer der Über-Fünfziger beträgt

6,8 Monate und ist damit signifikant höher als der Gesamtdurchschnitt

von 5,3 Monaten. Der Branchenwechsel gelingt nur einem Viertel der

Betroffenen. Das weist darauf hin, dass Firmen weiter eine

Zero-Gap-Politik bei Rekrutierungen verfolgen und auch aufgrund des

globalen Bewerbermarkts keine Abweichungen vom idealen Stellenprofil

tolerieren.



