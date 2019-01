Wien (www.anleihencheck.de) - Eine emissionsstarke Woche fand auch am gestrigen Mittwoch ihre Fortsetzung, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Lediglich das Corporate-Segment bleibe weiterhin zurückhaltend.Helaba habe gestern ihren Dualtranche Covered Bond (CB) gepreist, welcher mit durchaus unüblichen Laufzeiten habe aufwarten können. Tranche A: EUR 1,5 Mrd., 3,5 Jahre; MS+2 BP; Tranche B: EUR 750 Mio., 6,5 Jahre, MS+7 BP. Auch Deutsche Bank Spanien habe einen sechsjährigen CB (EUR 500 Mio.) bei MS+57 BP gepreist. Schneider Electric (Baa1/A-) habe bei einer starken Nachfrage (Orderbuchvolumen über 3,5 Mrd.) EUR 500 Mio. mit eine Laufzeit von 9 Jahren bei MS+78 BP platziert. Mit Credito Emiliano habe eine italienische Bank bekanntgegeben dass diese eine Covered-Bond-Emission in naher Zukunft plane. Spannend dürfte auch die geplante Emission der spanischen ABANCA werden, welche eine Tier-2-Anleihe mit einem Volumen von EUR 350 Mio. plane. IMMOFINANZ halte von 14. bis 17. Januar eine Roadshow ab, um die geplante EUR 500 Mio. Emission im mittleren Laufzeit Segment zu promoten. ...

