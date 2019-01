Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach einem bisher überzeugenden Start in das Jahr geht es an den Börsen in Europa am Donnerstag nach unten. Das Umfeld zeigt sich etwas eingetrübt. So gibt es wenig Konkretes von den Handelsgesprächen zwischen den USA und China, was tendenziell leicht negativ gewertet wird. Die Fronten im Streit um den US-Haushalt und um die von US-Präsident Donald Trump geplante Grenzmauer haben sich zudem weiter verhärtet. Auch hier ist keine Lösung in Sicht.

Der feste Euro bei rund 1,1550 Dollar liefert zudem kein Kaufargument für europäische Aktien. In diesem Umfeld verliert der DAX 0,6 Prozent auf 10.820 Punkte, der Euro-Stoxx-50 gibt ebenfalls um 0,6 Prozent auf 3.051 Punkte nach.

Derweil ist das Protokoll der Dezember-Sitzung der US-Notenbank recht taubenhaft ausgefallen. Zwar schließt die Fed zukünftige Zinsschritte nicht aus, will sich damit aber Zeit lassen. Nach zuletzt sehr taubenhaften Aussagen gleich mehrerer Fed-Mitglieder, die ein Grund für die jüngste Erholung an den Märkten waren, setzte das Fed-Protokoll aber keine großen Akzente mehr. An den Finanzmärkten werden praktisch keine Zinserhöhungen im laufenden Jahr mehr eingepreist.

Osram-Gewinnwarnung belastet Sektor

Eine unerwartete Gewinnwarnung von Osram belastet die Aktie, für sie geht es um 7 Prozent nach unten. Marktteilnehmer schließen nicht aus, dass der gesamte Sektor der Automobilwerte darunter leiden könnte. Bereits im Vorjahr war Osram eines der ersten Unternehmen aus dem Sektor, das eine Gewinnwarnung geliefert hatte - viele andere folgten. "Ich sehe dunkle Wolken für 2019 am Horizont aufziehen, die Nachfrage nach Leuchtdioden geht spürbar zurück", sagte Osram-Chef Olaf Berlien der Augsburger Allgemeinen. Das vierte Quartal sei noch schwächer ausgefallen als dies manche Finanzexperten und Osram selbst noch vor einigen Monaten erwartet hätten. Vor allem die rückläufige Autokonjunktur bereite Sorgen.

Die Automobilwerte stellen mit einem Minus von 1,6 Prozent den schwächsten Sektor. Für die Aktie des Osram-Kunden Hella, die am morgigen Freitag Zahlen vorlegen, geht es um 3,4 Prozent nach unten. Die Aktie des Automobilzulieferers Continental verliert im DAX 3,4 Prozent, nachdem die Analysten der UBS die Aktie auf "Neutral" nach "Buy" gesenkt haben. Schaeffler verlieren 2,3 Prozent, Leoni 4,5 Prozent.

Deutsche Bank in den Schlagzeilen

Die negativen Nachrichten bei der Deutschen Bank reißen nicht ab. Im größten deutschen Steuerskandal, bei dem der Fiskus um mehr als 10 Milliarden Euro betrogen worden sein soll, gibt es schwere Vorwürfe gegen die Deutsche Bank. Nach Informationen von Süddeutscher Zeitung, NDR und WDR hat das Hamburger Geldinstitut Warburg beim Landgericht Frankfurt Klage gegen die Deutsche Bank eingereicht. Zudem sollen die Analysten des Wettbewerbers Societe Generale ihre Verkaufsempfehlung bestätigt und das Kursziel auf 5,50 Euro gesenkt haben. Für die Aktie geht es um 2 Prozent nach unten.

Die britische Supermarktkette Tesco (plus 2 Prozent) hat dank eines guten Weihnachtsgeschäfts den bereinigten Umsatz gesteigert. Nach Angaben der Handelskette erhöhte sich der bereinigte Umsatz in den sechs Wochen zum 5. Januar in ganz Großbritannien und Irland um 2,6 Prozent. Damit habe sich Tesco sowohl beim Volumen als auch beim Umsatz besser als der Markt entwickelt.

Sodexo liefert Hausmannskost

Die am Morgen vorgelegten Zahlen von Sodexo stuft ein Marktteilnehmer als "unspektakulär" ein. Das organische Wachstum liege leicht oberhalb der Markterwartung, was teilweise auf die Währungsentwicklung zurückzuführen sei. Investitionen könnten in den kommenden beiden Quartalen die Marge etwas belasten. Alles in allem hat das Unternehmen den Ausblick bestätigt. Die Aktie notiert kaum verändert.

Laut Angaben aus dem Handel soll der Investor Triton einen 8,8-Prozent-Anteil an Befesa per beschleunigtem Bookbuildingverfahren bei 36 Euro je Aktie platziert haben, was die Aktie (minus 7 Prozent) belastet.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.053,27 -0,55 -16,97 1,76 Stoxx-50 2.799,95 -0,59 -16,59 1,45 DAX 10.834,28 -0,54 -59,04 2,61 MDAX 22.634,77 -0,63 -143,59 4,85 TecDAX 2.534,27 -0,53 -13,40 3,43 SDAX 10.098,14 -0,06 -5,63 6,19 FTSE 6.882,12 -0,35 -24,51 2,65 CAC 4.774,28 -0,82 -39,29 0,92 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 0,20 -0,01 -0,04 US-Zehnjahresrendite 2,69 -0,02 0,01 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8.31 Uhr Mi, 17.57 Uhr % YTD EUR/USD 1,1547 -0,02% 1,1547 1,1527 +0,7% EUR/JPY 124,65 -0,21% 124,65 124,92 -0,9% EUR/CHF 1,1255 +0,05% 1,1255 1,1257 -0,0% EUR/GBP 0,9049 +0,28% 0,9049 0,9032 +0,6% USD/JPY 107,94 -0,20% 107,94 108,38 -1,6% GBP/USD 1,2761 -0,29% 1,2761 1,2762 -0,0% Bitcoin BTC/USD 3.799,88 -5,22% 3.799,88 4.003,00 +2,2% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 51,60 52,36 -1,5% -0,76 +13,6% Brent/ICE 60,57 61,44 -1,4% -0,87 +11,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.296,39 1.293,90 +0,2% +2,49 +1,1% Silber (Spot) 15,77 15,75 +0,2% +0,03 +1,8% Platin (Spot) 828,25 825,00 +0,4% +3,25 +4,0% Kupfer-Future 2,66 2,66 +0,1% +0,00 +1,1% ===

