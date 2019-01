Einfache Ratschläge können dir an der Börse helfen. Fondslegende Peter Lynch machte den Menschen Mut, selbst das Investieren in die Hand zu nehmen. Seine Bücher sind einfach zu verstehen. Er rät im Prinzip nur in Firmen zu investieren, die du kennst und verstehst. Er warnt auf den Rat anderer zu hören. Insbesondere gegenüber Profis ist […] Im Original hier erschienen: Peter Lynch: Kaufe nur, was du kennst. Fondsgesellschaft Vanguard verbietet das Zocken

