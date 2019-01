Der Ökonom Michael Hüther fordert von Wirtschaft und Politik einen deutlich kritischeren Umgang mit der neuen Weltmacht.

WirtschaftsWoche: Herr Hüther, Deutschland ist ins zehnte Aufschwung-Jahr gestartet. Wie lange geht das noch gut?Michael Hüther: Für die nahe Zukunft bin ich halbwegs optimistisch.

Stehen wir 2030 auch noch so blendend da?Die Unternehmen haben in der Vergangenheit eine beeindruckende Anpassungsfähigkeit bewiesen. Nur dadurch ist es gelungen, den Anteil der Industrie an der Wirtschaftsleistung bei weit über 20 Prozent zu stabilisieren, während andere Länder anhaltend einen deutlichen Rückgang verzeichnen mussten.

Unser Erfolg hängt allerdings stark vom Export ab. Fürchten Sie nicht die Rückabwicklung der Globalisierung?Eher fürchte ich, dass wir uns darüber hinweggetäuscht haben, dass es bei der Globalisierung vor allem um den Aufstieg Chinas geht. Zwar gibt es aufstrebende Staaten in Osteuropa, Länder in Südamerika, die aufgeholt haben, und Indien. Aber alle sind Wackelkandidaten. Eigentlich bleibt nur die gewaltige Dynamik Chinas.

Sind wir zu abhängig von China?Der weltweite Chemiemarkt spielt zu rund 40 Prozent dort. VW setzt dort um die 40 Prozent seiner Autos ab. Das sind beachtliche Abhängigkeiten.Führt das nicht zwangsläufig zu einem immer unkritischeren Blick auf China?Schon, weil wir uns auf gewisse Weise selbst betrügen. Noch immer. Als der China-Boom begann, war unsere Annahme, dass sich Marktwirtschaft, Liberalismus und Demokratie einander bedingen, wir also nur lange genug Freihandel treiben müssen, damit China zu einer Demokratie wird. Das ist nicht passiert. Es gibt sogar eine Rückwärtsbewegung: Die Freiheit dort hat abgenommen. Trotzdem sollten wir uns dem Land nicht kategorisch verschließen.

Was folgt aus diesem Dilemma?Zunächst einmal, dass wir es nicht länger ignorieren. Leider wird das Problem oft nicht anerkannt, viele sind im Umgang mit China viel zu naiv. Übrigens nicht nur Unternehmen, sondern auch die Politik.

Woran machen Sie das fest?An vielen Einzelerlebnissen. Jeder pickt sich doch das heraus, was ihm gerade in den Kram passt. Etwa ein Konzernchef, der davon schwärmt, dass seine Firma in China binnen zehn Tagen eine Baugenehmigung bekommen hat, während es in Deutschland Jahre dauert. Der Vergleich ...

