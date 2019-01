Die Digitalbranche in Deutschland ist auf Wachstumskurs. Laut Prognosen des Verbands Bitkom wird der Markt für IT-Produkte, Telekommunikation und Unterhaltungselektronik in diesem Jahr um 1,5 Prozent auf 168,5 Milliarden Euro zulegen. Demnach stiegen die Umsätze 2018 um 2 Prozent auf 166 Milliarden Euro. Voraussichtlich würden bis Ende des Jahres rund 1,2 Millionen Menschen in der Branche beschäftigt sein, teilte der Bitkom am Donnerstag mit. Das wäre ein Plus von 40 000 Jobs und ein Zuwachs um 3,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. "Die Digitalisierung treibt den Markt und ist ein Garant für mehr Arbeitsplätze", sagte Bitkom-Präsident Achim Berg. Vor allem die Bereiche Software und IT-Dienstleistungen seien die Wachstumsmotoren, hier würden mit Abstand die meisten Jobs entstehen./gri/DP/fba

