Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Schaeffler von 7 auf 6 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Der Abwärtsstrudel bei den Konsensschätzungen für den Autozulieferer sei noch nicht zu Ende, schrieb Analyst Julian Radlinger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Markt blicke bis 2020 immer noch zu optimistisch auf das Umsatz- und Margenwachstum im Autogeschäft. Für den Verkauf der Aktie spreche auch, dass Schaeffler in Europa der Zulieferer mit der größten Abhängigkeit von klassischen Verbrennungsmotoren sei./tih/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2019 / 15:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0014 2019-01-10/10:52

ISIN: DE000SHA0159