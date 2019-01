In einem offenen Brief an den Bundeswirtschaftsminister fordern vier Abgeordnete, dass er beim Netzentwicklungsplan transparent den Bedarf an neuen Leitungen darlegen soll. Aus Sicht der Grünen sollten auch die Optimierungspotenziale der bestehenden Netze ausreichend einbezogen werden. Als völlig unverständlich und kontraproduktiv bezeichnen sie, dass der Ausbau von Photovoltaik, Windkraft und Co. mit Verweis auf Netzengpässe verzögert wird.Vier Bundestagsabgeordnete der Grünen haben sich in einem offenen Brief zum Netzentwicklungsplan (NEP) an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) gewandt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...