Der Preisanstieg für Gebrauchtautos ist 2018 imeuropäischen Vergleich in Österreich am geringsten ausgefallen. "Mitplus 1,2 Prozent stiegen die Angebote in der Alpenrepublik nur sehrmoderat auf 18.603 Euro", so die Onlineplattform "AutoScout24" amDonnerstag in einer Aussendung.Innerhalb der gleichen Altersklasse ...

