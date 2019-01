Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Covestro auf "Overweight" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. 2019 und auch danach sollten sich die Gewinne des Chemiekonzerns nach dem hohen Niveau von 2017/18 wieder normalisieren, was aber in der derzeit sehr preiswerten Bewertung bereits überdeutlich zum Ausdruck komme, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2019 / 19:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.01.2019 / 00:17 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0006062144