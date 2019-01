BERLIN (Dow Jones)--Die deutsche Bauindustrie hat nach neuen Statistikdaten über deutlich gestiegene Baupreise vor allem externe Einflussfaktoren für diese Entwicklung verantwortlich gemacht. "Die steigenden Baupreise, über die in jüngster Zeit vermehrt geklagt wird, können nicht allein den Bauunternehmen angelastet werden", sagte der Hauptgeschäftsführer des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie, Dieter Babiel. "Ausschlaggebend sind vor allem gestiegene Baumaterialkosten, die jüngste Tariflohnerhöhung und zunehmende staatliche Regulierungen."

Das Statistische Bundesamt hatte am Morgen bekanntgegeben, dass die Preise für den Neubau konventionell gefertigter Wohngebäude in Deutschland im Jahresdurchschnitt 2018 im Vergleich zum Vorjahr um 4,4 Prozent gestiegen sind. Zum Jahresende im November habe der Preisanstieg mit 4,8 Prozent sogar noch einmal an Dynamik zugelegt. Im Straßenbau liegen die Neubaupreise demnach sogar um 6,1 Prozent bzw 7,1 Prozent über dem Vorjahresniveau.

Babiel nannte die Erhöhung der Tariflöhne im Jahr 2018 um 5,7 Prozent und einen starken Anstieg der Baumaterialpreise als Gründe für die Entwicklung. So habe der Preis für Bitumen, welcher für den Straßenbau benötigt werde, binnen Jahresfrist um 40 Prozent und der Preis für Dieselkraftstoff um 22 Prozent zugelegt. "Aber auch die Preise für Baustahl kennen zurzeit nur eine Richtung - nach oben", sagte er.

Im Immobilienbereich sah er noch zusätzliche Kosten, die die Anschaffung von Wohneigentum deutlich verteuert hätten. Die Preise für baureifes Land seien in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen, und die Kommunen hätten die Baunebenkosten über eine drastische Anhebung der Grundsteuersätze erhöht, um ihre Haushalte zu sanieren. "Dies passt unseres Erachtens nicht zum politischen Ziel, Bauen und Wohnen wieder bezahlbar zu machen", mahnte Babiel.

DIW: Wachstum geht immer mehr in die Preise

Spitzenvertreter der deutschen Baubranche hatten bereits Mitte Dezember 2018 vorausgesagt, "dass sich das Wachstum der Bautätigkeit im neuen Jahr auf hohem Niveau fortsetzen wird", und für 2019 eine Steigerung der Baupreise um 5 Prozent prognostiziert. Sie hatten mehrere Faktoren genannt und die Schlussfolgerung zurückgewiesen, weniger Angebote auf öffentliche Ausschreibungen seien auf Kapazitätsengpässe zurückzuführen.

Auch Forscher des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) haben in einer Studie gewarnt, das Wachstum der Bauwirtschaft gehe "immer mehr in die Preise", die in den vergangenen zwei Jahren merklich angezogen hätten. Das liege zum einen an der hohen Kapazitätsauslastung, zum anderen an der starken Nachfrage im Wohnungsbau, und von staatlicher Seite im Bereich der Infrastruktur.

Baukindergeld und Sonderabschreibungen für den Mietwohnungsbau dürften deshalb den ohnehin sehr starken Preisauftrieb in der Bauwirtschaft weiter anschieben, warnt das DIW in der Studie. Die Berliner Ökonomen prognostizieren eine Steigerung der Baupreise im Jahr 2019 um rund 4,5 Prozent und im Jahr 2020 um weitere 3,5 Prozent.

