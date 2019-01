FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 10.01.2019 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 800 (820) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS BP PRICE TARGET TO 700 (705) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS CAIRN ENERGY PRICE TARGET TO 280 (300) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS ENQUEST TO 'UNDERWEIGHT' ('EQUAL WEIGHT') - TARGET 16 (45) PENCE - BARCLAYS CUTS FAROE PETROLEUM PRICE TARGET TO 165 (185) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS FERREXPO PRICE TARGET TO 255 (300) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS GYM GROUP TO 'EQUAL WEIGHT' ('OVERWEIGHT') - TARGET 265 (380) P - BARCLAYS CUTS KAZ MINERALS PRICE TARGET TO 695 (700) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS PETRA DIAMONDS PRICE TARGET TO 57 (65) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS PREMIER OIL PRICE TARGET TO 105 (130) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS SAFECHARGE PRICE TARGET TO 390 (420) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS SHELL B PRICE TARGET TO 3250 (3300) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS SHELL PRICE TARGET TO 3250 (3300) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS TULLOW OIL TO 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - TARGET 225 (250) P - BARCLAYS RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 1875 (1770) P - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES BHP GROUP PRICE TARGET TO 2150 (2100) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES LONMIN PRICE TARGET TO 55 (45) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 4100 (3750) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RESUMES OPHIR ENERGY WITH 'UNDERWEIGHT' - TARGET 50 PENCE - BERENBERG CUTS BURBERRY GROUP TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 1920 (2270) PENCE - CREDIT SUISSE RESUMES SSE PLC WITH 'OUTPERFORM' - TARGET 1225 PENCE - DEUTSCHE BANK CUTS JUST EAT PRICE TARGET TO 590 (610) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS TED BAKER TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 2150 (2000) PENCE - IGNORE/DAVY CUTS TRAVIS PERKINS TO 'UNDERPERFORM' ('NEUTRAL') - JEFFERIES RAISES BBA AVIATION TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 290 (368) PENCE - JPMORGAN CUTS AVEVA GROUP PRICE TARGET TO 3000 (3150) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 545 (625) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS HALFORDS GROUP PRICE TARGET TO 290 (340) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS MEGGITT PRICE TARGET TO 610 (650) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS MICRO FOCUS PRICE TARGET TO 1380 (1470) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS QINETIQ PRICE TARGET TO 270 (280) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS ROLLS ROYCE GROUP PRICE TARGET TO 700 (840) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS SAINSBURY(J) PRICE TARGET TO 230 (260) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS SENIOR PLC PRICE TARGET TO 235 (275) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS SOPHOS PLC PRICE TARGET TO 400 (420) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS ULTRA ELECTRONICS PRICE TARGET TO 1750 (1850) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES SAGE GROUP PRICE TARGET TO 620 (560) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES SERCO GROUP PRICE TARGET TO 115 (108) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS BURBERRY GROUP PRICE TARGET TO 1900 (2000) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS CARD FACTORY PRICE TARGET TO 230 (255) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS MERLIN ENTERTAINMENTS TO 'SELL' ('NEUTRAL') - TARGET 295 (380) PENCE - UBS CUTS WILLIAM HILL PRICE TARGET TO 285 (300) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES DOMINO'S PIZZA TO 'NEUTRAL' ('SELL') - TARGET 245 (250) PENCE - UBS RAISES GREGGS PRICE TARGET TO 1500 (1400) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES INTERCONTINENTAL HOTEL GROUP TO 'NEUTRAL' (SELL) - TARGET 4275 PENCE - UBS RAISES RESTAURANT GROUP TO 'NEUTRAL' ('SELL') - TARGET 155 PENCE - UBS RAISES WHITBREAD PRICE TARGET TO 4875 (4720) PENCE - 'NEUTRAL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob