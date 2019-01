München (ots) -



Die 22-jährige Hailee Steinfeld hat es als Schauspielerin und Sängerin bis nach ganz oben geschafft: Schon mit 14 Jahren wurde der Hollywood-Star zum ersten Mal für einen Oscar nominiert. Ihre Karriere ging danach ohne Skandale stetig bergauf. Im Gespräch mit COSMOPOLITAN (EVT 10.01.) spricht Hailee jedoch nicht über ihren grandiosen Erfolg, sondern über die Liebe.



Wer ihr Herz erobert hat, verrät die hübsche Schauspielerin nicht. Trotzdem gewährt sie einen tiefen Einblick in ihre Gefühlswelt: "Wenn man verliebt ist", erzählt sie, "fallen dir plötzlich die kleinsten Dinge an dir selbst auf. Ich habe mich immer auf der Matratze breitgemacht und wollte jeden Millimeter für mich beanspruchen. Jetzt will ich das nicht mehr. Ich möchte so viel Platz wie nur möglich für ihn machen."



Auch wenn die Überfliegerin den Namen des Glücklichen nicht verrät, bestehen fast keine Zweifel, dass es sich hierbei um Ex-One-Direction-Sänger Niall Horan handelt. Auf jeden Fall scheint Hailee im siebten Himmel zu schweben: "Du fängst an, Dinge für diese Person zu tun, und scheust keine Mühen, um sie glücklich zu machen. Und wenn du ihn glücklich siehst, dann bist du es noch mehr."



Aber nicht nur in der Liebe läuft es gut für sie: Seit Beginn ihrer Karriere gab es keinerlei Negativ-Schlagzeilen über den Star. Hailee hat darauf eine einfache Antwort: Ihr gefallen Partys einfach nicht besonders gut. "Diese Seite (des Ruhms) war nie mein Ding", erklärt sie. Nicht dass sie es nicht versucht hätte: Vor ein paar Jah¬ren ging sie auf eine Party, in der Hoff¬nung, neue Leute kennenzulernen. "Ich wurde von allen komplett ignoriert, was wohl daran lag, dass ich keinen roten Pappbecher in meiner Hand hielt. Mir wurde bewusst, dass ich nicht bleiben würde, obwohl ich mich unwohl fühlte, nur um dazuzu-gehören."



