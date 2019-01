Välkommen till vårt årliga Forum för marknadsövervakning! Vi uppfattar att det fortfarande finns ett stort behov av att diskutera tillämpningen av informationskraven som följer av MAR. Därför ägnar vi en stor del av förmiddagen åt just detta tema. Programmet erbjuder en internationell MAR-utblick, en inblick i Finansinspektionens mest diskuterade MAR-frågor och en praktiskt orienterad paneldiskussion rörande kravet på offentliggörande av insiderinformation så snart som möjligt. Bolagsövervakningen summerar som vanligt övervakningsåret 2018. Forumet äger rum torsdagen den 31 januari 2019 med start kl 09:00 (registrering från kl 08:30) i Nasdaq Stockholms lokaler på Tullvaktsvägen 15. Talare: Magnus Schmauch (Rådgivare, Finansinspektionen), Alexander Stenning (Managing Associate & Head of financial education, Linklaters), Charlotte Levin (Partner, Vinge), Carl Westerberg (Partner, Gernandt & Danielsson) Emil Bostrom (Partner, Manheimer Swartling) och medarbetare på övervakningen. Moderator: Jimmy Kvarnström, Nordisk övervakningschef Program 9:00 Inledning Lauri Rosendahl, VD Stockholmsbörsen 9:15 Övervakningsåret 2018 Elias Skog och Karin Ydén, summering av övervakningsåret 2018 10:00 Kaffepaus 10:20 - "De mest diskuterade områdena inom MAR" Magnus Schmauch 10:50 - "The most debated areas of MAR - an European outlook" Alexander Stenning 11:20 Paneldiskussion - Diskussion kring MAR: "Så snart som möjligt", vad innebär det? Charlotte Levin, Carl Westerberg, Emil Bostrom och Magnus Schmauch. Moderator: Jimmy Kvarnström 11:50 Avslutning Jimmy Kvarnström Välkommen! https://nq.nasdaq.com/Forum_for_marknadsovervakning_2019