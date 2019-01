Das Europageschäft von Ford steckt tief in den roten Zahlen. Nun handelt der US-Autobauer und streicht Tausende Jobs. Auch Jaguar hatte am Donnerstag angekündigt, Stellen abbauen zu wollen.

Ford will sein tief in den Verlusten steckendes Europageschäft umbauen und Tausende Arbeitsplätze streichen. Der US-Autobauer kündigte am Donnerstag ein Programm an, durch das die Kosten in diesem und im nächsten Jahr massiv gesenkt werden sollen. Zugleich will das Unternehmen in neue Modelle investieren und das Fahrzeugangebot elektrifizieren, um die schärferen EU-Klimavorgaben zu erfüllen. Unprofitable Fahrzeugmodelle sollen aus dem Angebot gestrichen werden. "Wir ergreifen entschlossene Maßnahmen, um das Ford-Geschäft in Europa zu transformieren", erklärte Europachef Steven Armstrong.

Ford wolle die Arbeitskosten so weit wie möglich senken und Mitarbeiter dazu bewegen, freiwillig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...