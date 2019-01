Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Just Eat von 610 auf 590 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Essenslieferdienst habe bei den heruntergeladenen Apps in den vergangenen sechs Monaten Marktanteile verloren, schrieb Analystin Silvia Cuneo in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es habe sich gezeigt, dass die Verbraucher beim Bestellen von Essen relativ gleichgültig gegenüber dem Anbieter seien und auf Apps verschiedener Anbieter zurückgriffen./mf/gl Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.01.2019 / 06:03 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: GB00BKX5CN86