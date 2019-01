Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Würzburg (pts008/10.01.2019/11:10) - Anfang Januar 2019 hat Dr. Jörg Kempf erweiterte Aufgaben übernommen und fungiert künftig als Co-Chefredakteur der "Process". Damit hat das Fachmedium "Process" erstmals eine Doppelspitze in der Chefredaktion. So werden insgesamt die Führungsaufgaben im Marken- und Zielgruppenbereich der "Process"- und "Laborpraxis"-Gruppe unter Verantwortung des Group-Publishers Gerd Kielburger angepasst. Im Rahmen der strategischen Neuausrichtung der Publisheraufgaben der Vogel Communications Group wird Gerd Kielburger, bisher alleiniger Chefredakteur, künftig verstärkt auf die strategische Weiterentwicklung, die Zielgruppenthemen und das Business Development fokussieren. Als Board Member von Vogel China kümmert er sich gemeinsam mit Geschäftsführer Günter Schürger seit Herbst 2018 auch um das China-Geschäft der Vogel Communications Group. "Jörg Kempf hat die sich verändernden Aufgaben und Transformationsprozesse in der Redaktion seit vielen Jahren intensiv begleitet und mitgestaltet. Ich freue mich sehr auf die noch engere Zusammenarbeit in der Chefredaktion", kommentiert Kielburger. "Mit dieser Konstellation schaffen wir die aktuell optimale Voraussetzung für Weiterentwicklung und Wachstum in unseren Zielgruppen." Dr. Kempf war seit Januar 2000 Redakteur der "Process" und seit Januar 2006 stellvertretender Chefredakteur der "Process". Seine redaktionellen Schwerpunkte liegen auf den Themen MSR-Technik/Prozessautomatisierung sowie Pumpen/Kompressoren. Kempf hat von 11/1989 bis 12/1997 ein Chemiestudium (Dipl.-Chem.) absolviert und die Promotion (Dr. rer. nat.) an der Technischen Universität München zum Schwerpunkt "Technische Chemie" abgelegt. Vogel Communications Group ist einer der führenden Dienstleister für B2B-Kommunikation im deutschsprachigen Raum. Hauptsitz ist Würzburg. Mit vier Agenturen am Berliner Standort bietet die Gruppe umfassende Kommunikationskompetenzen. Die Angebote der Gruppe reichen von Fachmedien, Corporate Publishing, Social-Media-Services, PR, Messedienstleistungen, Netzwerken und Communitys bis zu Market Intelligence & Insights sowie einem hauseigenen Kongresszentrum. Die Publishingbereiche führen 100+ Fachzeitschriften, 100+ Webportale, 100+ Business-Events sowie zahlreiche mobile Angebote und internationale Aktivitäten. Die Print- und Digital-Medien eröffnen den Zugang in 14 Branchen in den fünf Wirtschaftsfeldern Industrie, Automobil, Informationstechnologie, Recht/Wirtschaft/Steuern und B2B-Kommunikation. (Ende) Aussender: Vogel Communications Group GmbH & Co. KG Ansprechpartner: Dr. Gunther Schunk Tel.: +49 931 418 2590 E-Mail: pressestelle@vogel.de Website: www.vogel.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190110008

