FRANKFURT (Dow Jones)--Die Osram-Aktie hat mit einem Kursrutsch auf negative Aussagen von Konzernchef Olaf Berlien zur Geschäftsentwicklung in einem Zeitungsinterview reagiert. Händler werteten seine Einschätzung, dass das zurückliegende Quartal nach vorläufigen Daten "bei uns noch schwächer ausgefallen ist, als dies manche Finanzexperten und wir noch vor einigen Monaten erwartet haben", als verkappte Gewinnwarnung. Der Titel verlor im frühen Handel 7,5 Prozent.

Berlien hatte sich in einem Interview mit der Augsburger Allgemeinen besorgt über die nachlassende Auto-Konjunktur geäußert und auf die seit einigen Monaten rückläufigen Verkaufszahlen in China verwiesen. Erstmals seit 1990 könnte dort der Absatz auch im Gesamtjahr geschrumpft sein. Osram macht etwa ein Viertel seines Umsatzes in der Volksrepublik. Berlien sagte, "wir spüren den Handelskonflikt zwischen den USA und China". Das Geschäftsjahr beginnt für das Unternehmen am 01. Oktober.

Osram verzichtete mit dem Interview auf eine formale Gewinnwarnung. Der Lichtkonzern, der unter anderem Leuchtdioden für die Fahrzeugbeleuchtung herstellt, hat nur für das Gesamtjahr, nicht aber für das abgelaufene Quartal eine Gewinnprognose ausgegeben.

Ein Sprecher erinnerte daran, dass der Konzern schon bei der Bilanzvorlage darauf hingewiesen habe, dass der 2019er Jahresauftakt schwächer erwartet und das erste Halbjahr schwächer laufen werde als das zweite. Im Gesamtjahr erwartet Osram eine stabile bis moderat wachsende Umsatzentwicklung (0 bis 3 Prozent Wachstum) und eine um Sondereffekte bereinigte EBITDA-Marge zwischen 12 und 14 Prozent. Diese Schätzung ist bislang noch intakt.

Nachfrage nach Leuchtdioden rückläufig

Offensichtlich verschlechtert sich die Lage aber. Berlien erwähnte neben China auch das Risiko eines ungeordneten Ausstiegs Großbritanniens aus der EU im März. "Ich sehe dunkle Wolken für 2019 am Horizont aufziehen", zitiert ihn die Zeitung in ihrem Interview weiter. "Die Nachfrage nach Leuchtdioden geht spürbar zurück."

Von Factset befragte Analysten erwarteten für die Monate Oktober bis Dezember zuletzt im Mittel 1,051 Milliarden Euro Umsatz, gut 2,4 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Das EBITDA sahen sie mit 122 Millionen Euro deutlich unter dem Vorjahreswert von 172 Millionen Euro.

Ein Frankfurter Händler sprach mit Blick auf Berliens Aussagen von einer "herben" Enttäuschung. Für mehr als eine unkonkrete Warnung ist die Zeit offensichtlich noch nicht reif: Wir "fahren Monat für Monat auf Sicht", sagte Konzernchef Berlien, der den Finanzmarkt im abgelaufenen Geschäftsjahr mit gleich zwei Gewinnwarnungen enttäuschte.

