Im Rahmenprogramm ging es um die Zukunft der Verpackung bis 2030, Stichworte sind hier Internet of Things (IOT), Künstliche Intelligenz (KI), Internet der Verpackung (IOP), Big Data, Smart Logistics und nachhaltige Kunststoffe.Michio Shimada, vom Japan Institute of Certified Packaging Professionals (ICPPJ) und Leiter des zweijährigen Packaging Future Projekts erklärt: "Mit zunehmendem Verständnis, dass Kunststoffe nicht gut für die Gesellschaft sind, müssen wir unsere Bemühungen darauf konzentrieren, Kunststoffe zu sammeln und wiederzuverwenden." In der Vergangenheit hat Japan Siedlungsabfälle weitgehend durch Verbrennung mit Energierückgewinnung wiederverwertet. Die stoffliche Wiederverwertung war mit 20 Prozent relativ gering.Im Juni 2018 lehnte Japan es ab, die G7-Charta zum Schutz der Meere gegen Kunststoffabfälle zu unterzeichnen, die für einen "ressourceneffizienten Ansatz für das Lifecycle-Management von Kunststoffen in der Wirtschaft" plädiert. Toshio Arita, Mitglied der ICPPJ, bestätigte, dass Japan "gleichgültig" gegenüber dem war, was andere Länder als Problem sahen. Er kommentiert: "Ich möchte Ihnen versichern, dass das, was wir in der Vergangenheit getan haben, nicht akzeptabel ist", und fügte hinzu: "Sobald sich Japan für eine wichtige Sache engagiert, wird es sich um die bestmöglichen Ergebnisse bemühen."Gespräche auf Messeständen unterstrichen die Relevanz der Botschaft. Nippon Paper verfolgt die Strategie, mehr Zellstoff aus Altpapier einzusetzen und ungenutztes Altpapier in neue Ressourcen umzuwandeln. Als der indische Bundesstaat Kaharashtra im Juni 2018 Einwegbehälter aus Kunststoff verbot, begann die indische Tochtergesellschaft Nippon Paper Foodpac mit der Produktion und Lieferung von biologisch abbaubaren Kunststoffhalmen und Deckeln für To-go-Becher, die in Fast-Food-Ketten eingesetzt werden. Das Unternehmen hat einen Trinkhalm aus PLA (Polymilchsäure) auf dem Markt und entwickelt gerade einen Trinkhalm auf Papierbasis.Für einen solchen Trinkhalm von Kraftpack, China, wird gerade die Lebensmittelzulassung beantragt. Ein neuer einlagiger Becher auf Bambusbasis mit PLA-Beschichtung wird aus "einem feuchtigkeitsbeständigen, unbeschichteten Material" hergestellt.Das brasilianische Unternehmen Braskem, das erste Mal auf der Tokyo Pack, stellte einen "I'm Green"-Kunststoff als "Drop-in-Lösung" für Tragetaschen, Brotbeutel, Kosmetikflaschen und PET-Behälter vor. José Augusto Viveiro, Sales- und New Business Development Director von Latam & Asia-Pacific, dazu: "Es kann positive Auswirkungen auf die Umwelt und die Kosten reduzieren, wenn erdölbasiertes und grünes PE miteinander kombiniert wird. Der Nutzen für die Welt ist unbezahlbar."

Durchbruch im Prozess

Dai Nippon Printing (DNP) stellte eine preisgekrönte Beutelfolie aus PET/CPP/Nylon mit einer PET-Schicht vor. Das Besondere: Die Schicht besteht zum Teil aus einem Nebenprodukt der Zuckerproduktion. Weiter arbeitet das Unternehmen an biobasiertem CPP und Nylon, ...

