Am 10. Januar 2019 findet die Forschungspressekonferenz der BASF zum Thema "Kohlenstoffmanagement - F&E-Strategien zur CO2-Reduktion" statt.



In diesem Jahr steht der Klimaschutz im Mittelpunkt. Dr. Martin Brudermüller, Vorstandsvorsitzender und Chief Technology Officer der BASF SE, wird zu Beginn der Konferenz in seinem Übersichtsvortrag aktuelle Entwicklungen und Strategien der BASF-Forschung im Bereich "Kohlenstoffmanagement" vorstellen. Experten der BASF geben anschließend einen vertiefenden Einblick, an welchen Forschungs- und Entwicklungsprojekten das Unternehmen arbeitet, um CO2-Emissionen in der chemischen Industrie deutlich zu reduzieren.



