- Italien: Salvini versucht vor Europawahlen euroskeptisches Bündnis zu bilden- DE30 bildet im D1-Chart ein Doji-Kerzenmuster aus- Volkswagen kooperiert mit chinesischen Unternehmen für Netzwerk von AutoladestationenDie US-amerikanischen und chinesischen Behörden haben der Öffentlichkeit keine Einzelheiten zu den kürzlich abgeschlossenen Handelsgesprächen mitgeteilt. Dies verdarb die Stimmung an den globalen Aktienmärkten, so dass die meisten asiatischen Aktienindizes nachgaben. Im Gegenzug wurden zu Beginn des europäischen Handels ähnlich gedämpfte Stimmungen beobachtet. Polnische, französische und belgische Aktien begannen mit dem größten Gap nach unten, während spanische Aktien am widerstandsfähigsten waren. Automobilunternehmen und Einzelhändler gehörten in den ersten Handelsminuten der europäischen Sitzung zu den größten Underperformern. Die jüngste DE30-Rallye wurde gestern gestoppt, da fehlende Details zu den USA-China-Handelsgesprächen sowie die Verlängerung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...