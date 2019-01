Die Aktie von Steinhoff hat am Mittwoch einen kleinen Dämpfer erlitten. Absolut betrachtet ändert sich an den Ausgangspositionen jedoch wenig. Relativ betrachtet konnte der Wert sich allerdings nicht mehr so nahe wie gewünscht an die Hürden bei 11 Cent bzw. sogar 12 Cent heranpirschen. Wichtig bleibt, dass der Titel die Unterstützungen in Höhe von 10 Cent weiterhin nutzt. Bei einem klaren Unterkreuzen dieser Grenze würde der Aktie in den kommenden Wochen ein Absturz auf das Allzeittief bei 7 ... (Frank Holbaum)

